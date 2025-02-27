PRESENTATO IL CARNEVALE PATERNESE 2025: SFILATE, MOSTRE E SPETTACOLI CON CRISTIANO DI STEFANO

Presentato alla stampa, e non solo, il programma del Carnevale di Paternò 2025. La conferenza stampa di presentazione, tenuta dal sindaco Nino Naso assieme ad assessori, consiglieri e i rappresentanti...

Presentato alla stampa, e non solo, il programma del Carnevale di Paternò 2025. La conferenza stampa di presentazione, tenuta dal sindaco Nino Naso assieme ad assessori, consiglieri e i rappresentanti di tante associazioni che sono al lavoro per l’evento, si è tenuta a Palazzo Alessi.

“Nonostante i tempi stretti siamo riusciti ad allestire un buon programma – ha dichiarato il sindaco Nino Naso – grazie anche all’impegno delle scuole, che hanno organizzato ben 9 gruppi mascherati, e alle tante associazioni e cittadini che si sono messi all’opera per allestire un programma discreto.

Nei giorni 2 e 4, i gruppi sfileranno per il centro, in una grande festa per grandi e bambini. Oltre a ciò, è stata allestita una mostra a tema nell’ex macello, dove il 2 ci sarà una serata con artisti locali, mentre giorno 4 i festeggiamenti saranno conclusi con la presenza di Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo con i suoi grandi personaggi in piazza Indipendenza.

Abbiamo in programma nei prossimi anni di lavorare per riportare il Carnevale Paternese ai fasti del passato quando era un punto di riferimento per tutta la zona.

Per quest’anno siamo riusciti a riprenderlo, grazie anche ad un finanziamento dell’Assemblea Regionale Siciliana di 10mila euro, e per questo voglio ringraziare il presidente Gaetano Galvagno.

Invito tutti a divertirsi con grande allegria, senza ma andare oltre alla decenza”.