Il Presidente Mattarella a Catania - FOTO

La giornata del Presidente Sergio Mattarella a Catania è iniziata dal quartiere Librino, il rione della periferia sud della città, dove il Presidente ha visitato gli Orti urbani, il cui progetto prevede di utilizzare i terreni, oggi incolti, da attrezzare ad area di coltura attraverso la partecipazione e l'aggregazione sociale dei cittadini.

Mattarella ha successivamente preso parte alla cerimonia di intitolazione al Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi del Viale che conduce al nuovo ospedale San Marco di Librino.

Terza tappa della visita a Catania la Biblioteca "A. Ursino Recupero", nell'ex Monastero dei Benedettini, dove, tra gli altri tesori, è custodita la Bibbia di Pietro Cavallini, esposta nella sala Vaccarini.

In serata Mattarella è atteso alla prima della stagione del Teatro Massimo Vincenzo Bellini con l'esecuzione della "Rondine" di Giacomo Puccini.