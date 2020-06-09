Presidio Partecipativo - Ingegneri Valle del Simeto

Giovedì 11 giugno alle ore 18:00, le associazioni “Ingegneri Valle del Simeto” e “Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto” organizzano un webinar online non potendosi ancora realizzare confer...

Giovedì 11 giugno alle ore 18:00, le associazioni “Ingegneri Valle del Simeto” e “Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto” organizzano un webinar online non potendosi ancora realizzare conferenze pubbliche in presenza, per la promozione della cultura della prevenzione sismica e del risparmio energetico e di approfondimento sui nuovi strumenti ed incentivi, previsti nell’ultimo decreto dal governo (“Decreto Rilancio”), per investire sulle proprie abitazioni mettendole in sicurezza dal terremoto ed in condizioni di forte risparmio energetico ed economico.

L’evento potrà essere seguito in diretta Facebook sulle pagine Ingegneri Valle del Simeto, Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e Paternò c'è, e si potrà interagire con gli ospiti scrivendo nei commenti per dubbi o domande da porre. Alla fine delle relazioni, infatti, è previsto un momento dedicato a domande e dibattito.

Sappiamo bene quanto il nostro territorio sia vulnerabile al sisma, considerata la fragilità del patrimonio edilizio in cui viviamo, e quanto importante sia anche il tema del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, sia dal punto di vista economico che da quello ambientale.

L’iniziativa vuole essere un tassello di un ciclo di attività formative, informative e di progettazione per compiere un percorso nel territorio verso quel modello di economia circolare e sviluppo sostenibile che le associazioni promotrici sono impegnate a costruire.

L'evento è rivolto in particolare a professionisti, imprese, amministratori e cittadini che volessero conoscere di più sulle importanti novità previste sui nuovi “super-ecobonus” e “super-sismabonus”, sui beneficiari e su come usufruirne.

Dopo i saluti da parte delle organizzazioni promotrici interverranno sul tema:

- L’ing. Giovanni Caruso, esperto in diagnosi e progetto di efficientamento energetico;

- L’ing. Francesco Muzzicato, esperto in efficientamento energetico e impianti da fonti rinnovabili;

- Il dott. Vincenzo Dicuzzo, esperto in finanza agevolata.

Modererà l’incontro l’ing. Salvatore Rapisarda, consigliere direttivo dell’associazione Ingegneri Valle del Simeto.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/260376325044989/