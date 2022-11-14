PRETE SORPRESO A SPIARE PALLAVOLISTE, VESCOVO CHIEDE SCUSA

Il vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mario Russotto ha incontrato le pallavoliste della Albaverde, e la loro presidente Oriana Mannella, per manifestare la sua solidarietà dopo che un parroco è s...

Il vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mario Russotto ha incontrato le pallavoliste della Albaverde, e la loro presidente Oriana Mannella, per manifestare la sua solidarietà dopo che un parroco è stato sorpreso dalle forze dell'ordine mentre spiava gli spogliatoi del PalaCannizzaro al termine degli allentamenti della squadra.

E' qui infatti che le ragazze si allenano e disputano le partite.

"Il vescovo Russotto - spiega Oriana Mannella - ha voluto chiedere scusa a nome suo personale e di tutto l'ordine sacerdotale per l'increscioso episodio che, è giusto sottolinearlo, ha turbato parecchio le ragazze e le loro famiglie oltre che la dirigenza e lo staff comunicazione dell'Albaverde che hanno dovuto fare scudo nei confronti dei mass media a livello nazionale e locale e di quanti singoli cittadini con morbosa curiosità hanno cercato in tutti i modi di carpire particolari e nominativi".

"Devo essere sincera - è stato il commento alla fine dell'incontro di Oriana Mannella - mi aspettavo una reazione da parte della Curia e da credente ho apprezzato che sia stato il Vescovo in persona a metterci la faccia manifestando, senza se e senza ma, il suo dolore per una vicenda che da quello che ci ha detto personalmente lo ha colpito particolarmente e di cui si è amaramente vergognato".

"Ho trovato una persona molto provata - ha continuato il presidente dell'Albaverde - che si è spogliata del suo ruolo e ha chiesto perdono senza accampare giustificazioni, manifestando anche la volontà di incontrare i genitori dell'atleta minorenne che fa parte del roster della squadra e che al momento del fatto era presente negli spogliatoi". (ANSA).