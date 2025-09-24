Pretemp e Aeronautica Militare lanciano l’allerta meteo: domani in Sicilia temporali intensi e forti raffiche di vento

Giornata di maltempo intenso sulla Sicilia. La rete di previsione Pretemp e il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare hanno diffuso due distinti bollettini che confermano l’arrivo di condizi...

Giornata di maltempo intenso sulla Sicilia. La rete di previsione Pretemp e il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare hanno diffuso due distinti bollettini che confermano l’arrivo di condizioni perturbate, con fenomeni temporaleschi diffusi e localmente violenti.

L’allerta Pretemp

Secondo l’analisi di Pretemp, un profondo cut-off low in spostamento dall’area della Provenza verso il Mediterraneo centrale favorirà per tutta la giornata odierna instabilità marcata anche sull’isola.

È stato emesso un Livello 1 di allerta per la Sicilia, con rischio legato soprattutto a:

piogge intense e concentrate , con possibili nubifragi localizzati;

, con possibili nubifragi localizzati; forti raffiche di vento convettive ;

; possibili trombe marine lungo i litorali;

lungo i litorali; rischio basso di grandine.

I meteorologi evidenziano valori di MUCAPE oltre 2000 J/kg e un contenuto elevato di acqua precipitabile (PW > 40 mm), elementi che potranno alimentare sistemi temporaleschi organizzati (MCS o cluster multicellulari/QLCS) con episodi di wet downburst.

Il bollettino dell’Aeronautica Militare

Alle ore 12:00 UTC di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, l’Aeronautica Militare ha emesso una Previsione di Fenomeni Intensi per le prossime 12/18 ore.

Il documento segnala che, a causa del vortice “Alessio”, persistono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia, oltre che su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Campania.

I fenomeni saranno accompagnati da:

frequente attività elettrica ;

; locali grandinate ;

; forti raffiche di vento.

Le raccomandazioni

Le due fonti, indipendenti ma concordi, confermano quindi per la Sicilia un contesto di elevata pericolosità meteorologica. Sono possibili allagamenti, disagi alla circolazione e criticità idrogeologiche.

Si invita la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali di Protezione Civile.