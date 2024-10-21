PRETEMP EMETTE ALLERTA LIVELLO 2: RISCHIO FORTI TEMPORALI SU SICILIA ORIENTALE E CALABRIA MERIDIONALE
L'organizzazione PRETEMP ha diramato per la giornata odierna una previsione di pericolosità di livello 2 per le zone della Sicilia orientale e della Calabria meridionale. Le condizioni atmosferiche in...
L'organizzazione PRETEMP ha diramato per la giornata odierna una previsione di pericolosità di livello 2 per le zone della Sicilia orientale e della Calabria meridionale.
Le condizioni atmosferiche indicano un elevato rischio di temporali semi-stazionari a multicella, che possono provocare precipitazioni particolarmente intense e persistenti.
Secondo il bollettino, gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere livelli critici, con quantitativi superiori ai 100 mm in 3 ore.
Tali fenomeni possono causare allagamenti improvvisi, frane e disagi alla viabilità, rendendo queste aree particolarmente vulnerabili.
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti meteorologici, oltre a eventuali indicazioni delle autorità locali per gestire l'emergenza.