Pretemp lancia l’allerta: sabato temporali intensi sulla Sicilia, rischio grandinate e trombe marine

Nella giornata di sabato 27 settembre 2025 la Sicilia sarà interessata dal passaggio di un cavo d’onda che porterà condizioni di spiccata instabilità.

Dalle prime ore del mattino sono attesi temporali diffusi lungo la fascia meridionale e ionica dell’isola, con possibilità di fenomeni intensi: grandinate di piccola dimensione, trombe marine lungo le coste e temporali localmente a carattere di supercella. Per queste aree è stato emesso un livello 1 di pericolosità.

Nel pomeriggio i fenomeni potranno estendersi anche alla Calabria ionica, mentre sulla fascia tirrenica siciliana non si escludono rovesci sparsi, meno diffusi e generalmente di debole intensità (livello 0 di pericolosità).

L’instabilità sarà favorita dall’ingresso di masse d’aria più fredde in quota e dalla confluenza dei venti di scirocco con quelli occidentali. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree soggette ad allagamenti.

Bollettino emesso il 26 settembre 2025 alle ore 14:00 UTC.