PRETEMP Meteo, Sicilia nel mirino: temporali intensi e possibili trombe marine

Il cut-off in quota che da qualche giorno interessa buona parte della Penisola, tenderà ad evolvere lentamente verso Sud continuando a mantenere instabilità in prevalenza sul centro-sud Italia, con attività temporalesca sparsa che nelle ore notturne sarà più frequente sui mari meridionali e in quelle diurne sulle zone interne e del settore appenninico centro-meridionale. Qualche locale temporale di breve durata non si esclude, nelle ore pomeridiane, sull’arco alpino centro-orientale.

Viene assegnato un ampio Livello 0 dalle zone interne del centro a quelle meridionali includendo la Sardegna interna per forti piogge concentrate, che potranno essere più consistenti sul Sud della Calabria e sulla Sicilia, grandinate in genere di piccole dimensioni ma talora con deposito al suolo, intense raffiche di vento e trombe marine. Un secondo livello 0 viene emesso per l’arco alpino centro-orientale in merito a brevi rovesci e isolate grandinate di piccole dimensioni limitatamente alle ore pomeridiane.

...Livello 0 centro-sud Italia....

L’azione del cut-off, sebbene in indebolimento, manterrà ancora alternanza di rovesci e temporali con fasi relativamente stabili, in particolare sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia, laddove sarà più efficace la componente ciclonica dei flussi in quota in associazione a una massa d’aria ancora alquanto umida e instabile (PWAT ancora significativa e tra 28 e 30 mm), i cui effetti saranno amplificati dalla locale orografia. L’organizzazione dei sistemi convettivi sarà favorevole a strutture multicellulari in genere di tipo cluster, ma senza escludere qualche QLCS, lungo boundary di basso livello, espressamente tra flussi nord-occidentali e nord-orientali modulati dai profili costieri. Nelle ore pomeridiane l’irraggiamento solare associato alla presenza di aria ancora fredda in quota potrà essere all’origine di convezione irregolare e sparsa su tutte le zone interne e i rilievi, con associate forti piogge, grandine di piccole dimensioni ma con possibili accumuli al suolo e qualche tromba marina sulle aree marittime e costiere. I valori di CAPE e Shear alquanto modesti suggeriscono una modesta organizzazione dei sistemi con prevalenza della modalità cluster.

...Livello 0 Alpi centro-orientali....

Su questa zona l’efficace irraggiamento diurno unitamente alla residua presenza di aria fredda in quota determinerà un incremento del gradiente termico verticale nelle ore pomeridiane, con il lifting orografico che, unitamente a modesti accumuli di CAPE, potrà condurre a locali e brevi temporali esclusivamente di tipo orografico e a celle singole o piccoli cluster. Saranno associati brevi ma forti rovesci di pioggia e isolate grandinate di piccole dimensioni, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni dopo il tramonto.

Emessa mercoledi' 15 aprile 2026 alle ore 17:00 UTC