PREVENZIONE MELANOMA, SABATO 27 SCREENING GRATUITI PER IL CONTROLLO DEI NEI AL POLICLINICO DI CATANIA

26 maggio 2023 19:30
Sabato 27 maggio prossimo, per il secondo sabato consecutivo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” metterà a disposizione l’ambulatorio di dermatologia del Policlinico per visite e consulenze gratuite di controllo dei nei con i dermatologi, nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione dei melanomi “Save your Skin” promossa dalla Società Italiana di Dermatologia Medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse.

I professionisti dell’ambulatorio della Clinica Dermatologica diretta da Giuseppe Micali effettueranno gli screening di mattina, dalle ore 9 alle ore 12.30, al piano terra del padiglione 4 di via Santa Sofia 78.

Prenotazione obbligatoria tramite NUMERO VERDE 800991126, operativo fino a domani 26 maggio, dalle ore 08.30 alle ore 19.30.

Inoltre, sul sito videoconsulenze.paginemediche.it è possibile prenotare un teleconsulto gratuito di 15 minuti con un dermatologo da effettuarsi dal 15 maggio al 15 agosto.

Le visite avranno luogo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

