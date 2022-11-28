PREVIDENZA, IL 30 NOVEMBRE SCADE IL TERMINE PER RICHIEDERE L'APE SOCIALE

Scade il 30 novembre il termine per chiedere la certificazione dei requisiti per accedere all’Anticipo pensionistico sociale (Ape). Coloro che vogliono usufruire del beneficio, dovranno certificare di...

L’Ape Sociale è un anticipo della pensione che viene erogata dall’Inps a favore di specifiche categorie di persone, impegnate in attività gravose, e permette loro di andare in pensione a 63 anni. Ha la funzione di accompagnare i lavoratori alla pensione vera e propria, generalmente quella di vecchiaia, ma anche qualsiasi altro trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età pensionabile. Le novità di quest’anno riguardano: i disoccupati, per i quali, a partire dal 1° gennaio 2022, non è più necessario attendere che trascorrano 3 mesi dalla fine del trattamento di disoccupazione percepito; l’ampliamento delle professioni che rientrano nella categoria dei lavori gravosi.

Dal 2022, rientrano nelle attività gravose anche i dipendenti delle imprese edili e affini, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali è richiesto il requisito ridotto dell’anzianità contributiva di almeno 32 anni.