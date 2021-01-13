Previsione meteo. Vento forte sul versante nord ovest della Sicilia

CONDIZIONI METEO AVVERSE.Si prevede il persistere di venti forti e raffiche di vento, con rinforzi fino a burrasca, dal versante nord occidentale dell’isola. In particolare è diramata allerta per i se...

CONDIZIONI METEO AVVERSE.

Si prevede il persistere di venti forti e raffiche di vento, con rinforzi fino a burrasca, dal versante nord occidentale dell’isola. In particolare è diramata allerta per i settori occidentali, nord occidentali e costieri.

Mareggiate lungo le coste esposte.

Si invitano gli Enti competetnti e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei LIVELLI DI ALLERTA di cui al presente Avviso regionale.

Le fasi operative vanno attivate tramite piattaforma di Protezione civile GECoS. In ragione delle criticità presenti nel territorio, le Autorità locali di protezione civile possono attivare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso.