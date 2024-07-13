PREVISIONI METEO PER LA SICILIA DI DOMENICA 14 LUGLIO: TEMPERATURE FINO A 43 GRADI

Alta pressione subtropicale in rinforzo, con tempo buono e temperature in aumento oltre le medie del periodo.Domenica 14 luglio, la Sicilia sarà interessata da un campo di alta pressione subtropicale...

Domenica 14 luglio, la Sicilia sarà interessata da un campo di alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo, che garantirà condizioni meteorologiche stabili e un significativo aumento delle temperature.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con la possibilità di alcune velature di passaggio e qualche innocuo annuvolamento sparso, soprattutto nelle zone interne dell'isola. Sarà ben presente il pulviscolo sahariano in sospensione, che potrebbe contribuire a una leggera foschia.

Le temperature saranno in ulteriore aumento, con punte che supereranno i +39/40°C nelle zone interne del trapanese, raggiungeranno i +38°C nel palermitano e nei settori interni centro-orientali, mentre nel siracusano si potrebbero toccare i +42/43°C.

I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con possibili rinforzi sul Canale di Sicilia e sullo Ionio. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi.