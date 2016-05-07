Previsioni meteo sarà un'estate eccezionale: caldo soffocante fino a 47°

Il modello del Centro Europeo per l'ennesima volta non lascia adito a dubbi. L'estate 2016 vedrà temperature sopra la media del periodo di circa 1-2 gradi su tutta Italia, con l'incubo siccità dietro...

Il modello del Centro Europeo per l'ennesima volta non lascia adito a dubbi. L'estate 2016 vedrà temperature sopra la media del periodo di circa 1-2 gradi su tutta Italia, con l'incubo siccità dietro l'angolo. L'estate 2016 vedrà infatti la presenza di frequenti ondate di caldo africano, col ritorno in grande stile del potente Caronte, Cerbero e Minosse. E' il quadro tracciato dagli esperti del sito ilmeteo.it

TEMPERATURE - Tutta la Penisola al caldo fino a fine agosto con temperature sopra la norma di 1-2 gradi, inizieranno a calare verso fine agosto e a settembre, ma mantenendosi sempre sopra la media.

PRECIPITAZIONI - I mesi estivi in fatto di precipitazioni scarseggeranno di piogge. La tendenza mostrata dal centro europeo vede piogge meno frequenti del previsto, quindi con un maggior rischio di periodi di siccità, anche accentuata al Sud.

"Naturalmente - precisano gli esperti del portale - quando si parla di previsioni stagionali si guarda subito alla distanza temporale. D'altronde ci si chiede spesso: 'Talvolta si sbaglia la previsione a due giorni, e si vuole indovinare quella a due/tre mesi?'. Ma quella che abbiamo proposto è solamente una tendenza, quindi non una certezza. E' soltanto da considerare, non certo da ritenere oro colato".

(ANSA)