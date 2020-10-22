PREVISIONI METEO SICILIA: SETTIMANA DELL’OTTOBRATA, SI POTRANNO RAGGIUNGERE PICCHI DI 28°C

Sul Mediterraneo centro-occidentale, come anticipa il sito centrometeosicilia.it è ben evidente la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice-nord africana, alimentato da un’ampia saccatura pr...

Nel corso dei prossimi giorni tale saccatura verrà in parte riagganciata da una profonda circolazione depressionaria presente sul nord-Atlantico, portandosi al contempo verso il Mediterraneo centrale e le nostre regioni apportando di conseguenza, specie nella giornata di domenica, un primo peggioramento.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

Tempo previsto per venerdì 23 ottobre

Giornata che sarà, in prevalenza, caratterizzata da generali condizioni di cielo in prevalenza poco nuvolo ovunque salvo il passaggio di qualche locale velatura e dei temporanei addensamenti nuvolosi, specie durante le ore centrali del giorno, lungo le aree interne dell’isola.

I venti saranno deboli, in prevalenza, dai quadranti meridionali o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ulteriore aumento sia le minime che le massime, con i valori che risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali.

Tempo previsto per sabato 24 ottobre

Ad iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, si assisterà, fin dal primo mattino, ad una graduale intensificazione della nuvolosità, per lo più stratificata, a partire dalla Sicilia occidentale con tendenza, durante il corso della giornata, ad estendersi su buona parte della regione e ad intensificarsi ulteriormente dando luogo a qualche isolato fenomeno, di debole intensità, sul settore occidentale dell’isola.

I venti, a partire dal trapanese, tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali e nord-occidentali e a divenire di moderata intensità.

Mari inizialmente poco mossi ma con moto ondoso in aumento lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve calo specie lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola.

Tempo previsto per domenica 25 ottobre

La giornata di domenica si presenterà con generali condizioni di cielo nuvoloso ovunque con tendenza, durante il corso della mattinata, ad ulteriore intensificazione della nuvolosità ad iniziare dalla Sicilia occidentale e sud occidentale, ove vi sarà la possibilità dii fenomeni di debole e moderata intensità che, nel corso della giornata, si estenderanno gradualmente al resto dell’isola.

Nel corso del pomeriggio ed in serata si assisterà, a partire dalla Sicilia occidentale, ad una graduale attenuazione di nubi e fenomeni, mentre si attarderanno lungo il settore tirrenico centro.orientale ed il versante ionico, ove avremo fenomeni, in prevalenza di moderata intensità, ma non si esclude la possibilità di locali rovesci o temporali in prossimità della costa ionica.

I venti saranno moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in generale diminuzione.