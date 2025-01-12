PREVISTI PIOGGIA E VENTO FORTE: DOMENICA CON L’ALLERTA GIALLA IN SICILIA

Allerta gialla in tutta la Sicilia. La protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso meteo valido fino alle 24 di oggi. “Dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore – dice il di...

Allerta gialla in tutta la Sicilia. La protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso meteo valido fino alle 24 di oggi.

“Dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore – dice il dipartimento – si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, specie sui settori tirrenici, accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo le coste tirreniche.

Mareggiate lungo le coste esposte, con possibilità di danni a strutture più vulnerabili e rischi per la sicurezza delle persone.

Si consiglia di prestare attenzione alla circolazione stradale e alle attività all’aperto. Inoltre, le condizioni meteo potrebbero causare disagi nelle zone più sensibili, con un aumento del rischio idrogeologico e idraulico in alcune aree, in particolare nei comuni più vicini ai fiumi e ai torrenti.

Si invita la cittadinanza a monitorare costantemente gli aggiornamenti delle autorità competenti."