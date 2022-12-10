PREZZI ALLE STELLE, PER PARTIRE DALLA SICILIA LUNEDÌ SERVIRANNO MILLE EURO, SCHIFANI: «ITA E RYANAIR FANNO CARTELLO»

"È un fatto scandaloso, esiste un 'cartello' tra le due compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair, che servono la Sicilia, un monopolio a due in forza del quale i prezzi sono schizzati.Lunedì, e n...

"È un fatto scandaloso, esiste un 'cartello' tra le due compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair, che servono la Sicilia, un monopolio a due in forza del quale i prezzi sono schizzati.

Lunedì, e non siamo ancora a Natale, chi parte dalla Sicilia, Palermo o Catania, per Roma andata e ritorno spende oltre mille euro, mentre chi parte da Roma per Milano ne paga circa 200.

Una situazione di mercato anomala che abbiamo denunciato, per questa ragione ci stiamo rivolgendo all'Antitrust".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

"La Sicilia - ha sottolineato il governatore - non può pagare questo pegno, in particolar modo quando vi è di mezzo una società a capitale pubblico che deve realizzare politiche sociali senza andare in perdita, ma deve studiare delle strategie aziendali che siano consone all'esigenza del territorio".

"All'Antitrust denunciamo il 'cartello' posto in essere nei fatti da Ita e Ryanair che decidono quali devono essere i prezzi - ha spiegato Schifani - perché in sostanza hanno deciso un patto di non concorrenza tra di loro". (