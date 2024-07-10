PREZZI BENZINA ANCORA IN RIALZO, SELF A 1,877 EURO

Prosegue il trend al rialzo sulla rete carburanti.In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 luglio, il prez...

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,877 euro/litro (1,873 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,874 e 1,899 euro/litro (no logo 1,861). Il prezzo medio praticato del gasolio self è 1,762 euro/litro (rispetto a 1,757), con i diversi marchi tra 1,757 e 1,785 euro/litro (no logo 1,746).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,018 euro/litro (2,015 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,957 e 2,103 euro/litro (no logo 1,918). La media del gasolio servito è 1,904 euro/litro (contro 1,899), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,848 e 1,989 euro/litro (no logo 1,804).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,716 e 0,739 euro/litro (no logo 0,704). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,317 a 1,398 euro/kg (no logo 1,328).