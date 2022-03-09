PREZZI DEI CARBURANTI ALLE STELLE, IL DIESEL COSTA PIÙ DELLA BENZINA

l gasolio per i motori diesel oggi costa più della benzina, un inedito. L’annuncio dell’embargo da parte di Stati Uniti e Regno Unito sui prodotti energetici provenienti dalla Russia ha spinto ulterio...

l gasolio per i motori diesel oggi costa più della benzina, un inedito. L’annuncio dell’embargo da parte di Stati Uniti e Regno Unito sui prodotti energetici provenienti dalla Russia ha spinto ulteriormente le quotazioni dei mercati petroliferi: Brent di nuovo a 130 dollari, quotazioni del gasolio fuori controllo, con un balzo pari a dieci centesimi al litro.

In molti punti vendita il gasolio costa più della benzina anche alla pompa, nonostante l’accisa più bassa (0,728 euro/litro la benzina, 0,617 il gasolio). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di 14 (quattordici) centesimi al litro i prezzi della benzina e di 24 (ventiquattro) centesimi al litro quelli del gasolio. Per IP +15 cent/litro sulla benzina e +17 sul gasolio. Per Q8 +9 e +16 e Tamoil +7 e +13.

I prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 2,042 euro/litro (+39 millesimi, compagnie 2,057, pompe bianche 2,006), diesel a 1,960 euro/litro (+55, compagnie 1,965, pompe bianche 1,948).

Benzina servito a 2,146 euro/litro (+30, compagnie 2,195, pompe bianche 2,052), diesel a 2,067 euro/litro (+43, compagnie 2,106, pompe bianche 1,990).

Gpl servito a 0,865 euro/litro (+3, compagnie 0,873, pompe bianche 0,856),

metano servito a 2,024 euro/kg (+64, compagnie 2,011, pompe bianche 2,034),

Gnl 2,136 euro/kg (+7, compagnie 2,141 euro/kg, pompe bianche 2,132 euro/kg).

In autostrada

Questi sono i prezzi sulle autostrade:

benzina self service 2,124 euro/litro (servito 2,322),

gasolio self service 2,040 euro/litro (servito 2,244),

Gpl 0,973 euro/litro,

metano 2,230 euro/kg,

Gnl 2,099 euro/kg.

Adnkronos