Prima nata a Catania nel 2026: Zhoe nasce all’Ospedale di Nesima

l nuovo anno si è aperto con un momento di grande emozione e speranza presso l’Ospedale di Nesima. Un solo secondo dopo la mezzanotte, nel reparto di Ginecologia, è venuta alla luce Zhoe, la prima nat...

l nuovo anno si è aperto con un momento di grande emozione e speranza presso l’Ospedale di Nesima. Un solo secondo dopo la mezzanotte, nel reparto di Ginecologia, è venuta alla luce Zhoe, la prima nata del nuovo anno, accolta dall’abbraccio commosso dei genitori e dal sorriso del personale sanitario.

La piccola pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. Un inizio di vita sereno che ha reso ancora più speciale la notte di Capodanno all’interno del reparto. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, vivendo un momento di intensa gioia dopo mesi di attesa, seguita con attenzione, competenza e grande professionalità dall’équipe medica e infermieristica.

Accanto a lei il papà, Stefano, 30 anni, che ha condiviso tutta l’emozione di un evento tanto atteso quanto simbolico: una nascita che segna l’inizio dell’anno nuovo e che rappresenta un messaggio di vita, fiducia e futuro.

La nascita di Zhoe assume un valore ancora più significativo perché arriva allo scoccare del nuovo anno, trasformando il primo istante del 2026 in un momento di felicità e speranza. Un episodio che sottolinea, ancora una volta, l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario, sempre al fianco delle famiglie nei momenti più delicati e significativi della vita.

Un lieto evento che resterà impresso non solo nella memoria dei genitori, ma anche in quella del reparto che ha accolto la prima nuova vita dell’anno, regalando a tutta la comunità un segnale positivo con cui iniziare il nuovo cammino.