PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO COME E DOVE VOTARE
Le elezioni per il Segretario e dell’Assemblea nazionale primarie si svolgeranno domenica 30 aprile. I seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea nazionale.
Potranno votare nei seggi e nei gazebo (aperti dalle 8 alle 20) tutti gli elettori del Pd, iscritti e non iscritti, con età superiore ai sedici anni che si dichiareranno sostenitori del Partito Democratico, i cittadini Ue residenti in Italia e i cittadini non Ue con regolare permesso di soggiorno.
L’elettore dovrà avere con sé un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Al momento del voto, per i non iscritti al Pd, verrà richiesto un contributo minimo di 2 euro. Quanti sono impossibilitati a votare altrove rispetto al comune di residenza dovevano registrarsi on line entro ieri.
Candidati all'Assemblea nazionale
CATANIA 1CATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDBERRETTAGIUSEPPECATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDRAIACONCETTACATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDPROVENZANOGIUSEPPECATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDBARBATOFEDERICACATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDNOTARBARTOLONICCOLO'CATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDPEDALINOGIUSICATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDSBRIZIOLAGIUSEPPECATANIA 1Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDSCALIAGIOVANNACATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOD'AVOLAGIOVANNICATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOMANCUSOLUCIACATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOTROVATOGIUSEPPECATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOLOMBARDOMARIA GRAZIACATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOPIZZUTOSALVATORECATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOMASCALIVINCENZACATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANORICCIARDELLOANTONINOCATANIA 1Michele EmilianoNOI CON EMILIANOBARCHITTAGABRIELLACATANIA 1Matteo RenziAVANTI, INSIEMESAMMARTINOLUCACATANIA 1Matteo RenziAVANTI, INSIEMESAVARINOERSILIACATANIA 1Matteo RenziAVANTI, INSIEMEVULLOGIANFRANCOCATANIA 1Matteo RenziAVANTI, INSIEMERACITIFRANCESCACATANIA 1Matteo RenziAVANTI, INSIEMEBARBAGALLOGIOVANNICATANIA 1Matteo RenziAVANTI, INSIEMERICOTTAFRANCESCA
CATANIA 2CATANIA 2Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDVILLARIANGELOCATANIA 2Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDPUGLISIANTONINACATANIA 2Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDGLORIOSOGIUSEPPECATANIA 2Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDMELIVINCENZACATANIA 2Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDSEGGIOROSARIO SANDROCATANIA 2Andrea OrlandoUNIRE L'ITALIA – UNIRE IL PDSPITALERITANIACATANIA 2Michele EmilianoNOI CON EMILIANOBOSCOLUIGICATANIA 2Michele EmilianoNOI CON EMILIANONAPOLIGIUSEPPINACATANIA 2Michele EmilianoNOI CON EMILIANOFUNARIGIUSEPPECATANIA 2Michele EmilianoNOI CON EMILIANOPALERMONATASCIACATANIA 2Michele EmilianoNOI CON EMILIANOGENTILEGIUSEPPECATANIA 2Michele EmilianoNOI CON EMILIANOBORTIGLIOFERNANDACATANIA 2Matteo RenziAVANTI, INSIEMEBARBAGALLOANTONYCATANIA 2Matteo RenziAVANTI, INSIEMESUDANOVALERIACATANIA 2Matteo RenziAVANTI, INSIEMENICOTRARAFFAELECATANIA 2Matteo RenziAVANTI, INSIEMETROVATOADELECATANIA 2Matteo RenziAVANTI, INSIEMESEMINARAGIULIOCATANIA 2Matteo RenziAVANTI, INSIEMEDI BELLAFEDERICA
DOVE VOTARE
Gazebo Piazza Indipendenza dalla (sezione 1-27)
Gazebo Villa Comunale Moncada (sezione 28-46)