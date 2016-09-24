I primi 100 anni di nonna Maria Barbara!

Grande festa in via Campania: il suggello di una storia che tramanda storia. Di sorrisi che racchiudono vita e voglia di vivere

95047.it Cento anni. Una vita, anzi di più: tante vite come quelle vissute dai suoi sette figli e dai nipoti e pro-nipoti. Nonna Maria Barbara ha compito 100 anni. E via Campania a Paternò si è vestita a festa. Com’era giusto che fosse. L’affetto, forte e tangibile, dei familiari ma anche dei tanti amici della nonnina paternese che l’hanno stretta forte in un ideale abbraccio. Un momento bello e di condivisione per tutta la comunità paternese: del resto, non capita tutti i giorni di ritrovarsi a festeggiare compleanno a tre cifre.