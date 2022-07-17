PRIMO CASA IN IN ITALIA DI FEBBRE DEL NILO OCCIDENTALE A PADOVA

È stato segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di febbre del Nilo occidentale dall’inizio dell’estate 2022.A renderlo noto è l’Istituto superiore di sanità nel proprio bollettino di...

A renderlo noto è l’Istituto superiore di sanità nel proprio bollettino di sorveglianza integrata su questa malattia e sul virus Usutu. Come viene spiegato, “si è manifestato nella forma neuro-invasiva” in un uomo di 70 anni, ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva all’ospedale padovano di Schiavonia.

Il paziente, riportano le testate locali, è in via di miglioramento ed è stato estubato.

Le sue condizioni – L’uomo era stato ricoverato inizialmente con sintomi cardiologici e poi neurologici riconducibili al virus. Se nei bambini e nei giovani l’infezione si manifesta generalmente con febbre leggera o moderata, negli anziani e nelle persone debilitate la sintomatologia può essere più grave. Alla data del 6 luglio, il caso padovano è l’unico segnalato in Unione europea e nei Paesi limitrofi.

(fonte TgCom)