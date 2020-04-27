95047

PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A SANTA MARIA DI LICODIA

Arriva il primo caso confermato di un residente di Santa Maria di Licodia positivo al Coronavirus.La conferma arriva dal primo cittadino, Totò Mastroianni:Purtroppo dobbiamo registrare il primo caso d...

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2020 13:22
Arriva il primo caso confermato di un residente di Santa Maria di Licodia positivo al Coronavirus.

La conferma arriva dal primo cittadino, Totò Mastroianni:

Purtroppo dobbiamo registrare il primo caso di coronavirus di un soggetto effettivamente residente a Santa Maria di Licodia. La persona sta bene ed è asintomatico, sia io che l'assessore alla sanità abbiamo avuto modo di parlargli e ci ha rassicurato sulle sue condizioni. Il tampone è stato effettuato perchè rientrava da fuori. Non è una notizia che deve destare preoccupazione, ma piuttosto far capire a tutti che non è il momento del "libera tutti". Dobbiamo continuare a rispettare le regole, il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Al nostro concittadino vanno ovviamente i migliori auguri di pronta guarigione

