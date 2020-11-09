PRIMO DECESSO COVID A BRONTE, SINDACO CHIUDE LE SCUOLE, FOCOLAIO IN UNA CASA DI RIPOSO POSITIVI IN 24 TRA OSPITI E OPERATORI

Piange il primo morto contagiato dal covid la Citta del pistacchio. Si tratta di un uomo di 81 anni. A darne notizia è stato il sindaco Pino Firrarello: “Purtroppo – afferma – era già molto ammalato e...

Piange il primo morto contagiato dal covid la Citta del pistacchio. Si tratta di un uomo di 81 anni. A darne notizia è stato il sindaco Pino Firrarello: “Purtroppo – afferma – era già molto ammalato e dopo essere risultato positivo al tampone è stato colto da un arresto cardiaco. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e mi auguro che possa trovare un pò di pace e serenità”.

E ieri sul fronte covid la giornata è stata difficile. Così in serata è stata presa la decisione di sospendere le attività nelle scuole elementari e medie.

“Nella serata di ieri, - afferma Firrarello - è arrivata la comunicazione ufficiale dell’ufficio Covid-Scuola, autorità sanitaria che monitora il contagio nelle scuole, che ci aggiornava sulla positività di alcuni soggetti tra il corpo studentesco ed i docenti. Ho chiamato immediatamente tutti i responsabili sanitari, chiedendo che le fossero presi immediatamente provvedimenti.

Il Commissario Covid, Giuseppe Liberti, che ringrazio per la tempestività, ha proposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per il II Circolo e le Scuole Medie. Sulla scorta di quanto rilevato e disposto dall’ASP, in via precauzionale ho ordinato la chiusura anche del I Circolo, oltre che delle citate scuole”.

Il Covid è entrato nella casa di riposo San Vincenzo De Paoli - Padre Antonino Marcantonio di Bronte. Sono stati riscontrati 24 casi fra operatori ed anziani ospiti. Ai primi sintomi sono stati effettuati dei tamponi che purtroppo hanno evidenziato come il virus abbia contagiato anche gli anziani. Per questo il sindaco Pino Firrarello ha inviato una nota alla società che la gestisce. “Eppure – afferma Firrarello – so che erano vietate le visite. Per questo ho già inviato alla società che la gestisce una lettera al fine verificare la necessità dell’adozione di eventuali provvedimenti”.“