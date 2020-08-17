PRIMO DECESSO PER CORONAVIRUS A PATERNÒ, MORTA UNA DONNA DI 56 ANNI

Si registra il primo caso di decesso per coronavirus a Paternò. Infatti è giunta la notizia che una donna, affetta dal virus, è improvvisamente deceduta. La donna, una 56 enne, era ricoverata all’ospe...

Si registra il primo caso di decesso per coronavirus a Paternò. Infatti è giunta la notizia che una donna, affetta dal virus, è improvvisamente deceduta. La donna, una 56 enne, era ricoverata all’ospedale San Marco di Catania da giorno 11 agosto, e purtroppo, nonostante varie cure, da allora non si è più ripresa. Il marito e il figlio della donna, attualmente in quarantena, sono risultati positivi al tampone anche se asintomatici. Anche il sindaco, Nino Naso, sui social ha dato la notizia esprimendo cordoglio alla famiglia e rimarcando la necessità di fare attenzione e non sottovalutare le probabilità di contagio. Alla famiglia, giunge anche il cordoglio della nostra redazione, insieme alle normali raccomandazioni di rispettare le regole e la distanza.

Sono 14 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta discesa rispetto a domenica ma c'è una nuova vittima e una netta salita dei ricoverati (ora 60 in tutto) e una persona in più in terapia intensiva, sei in totale. Nelle province cinque a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa.

Gli attuali positivi, così salgono a 718, in virtù dei sei guariti e del decesso. Purtroppo come detto c'è da registrare un'altra vittima e così i morti salgono a 286.

Attualmente ci sono 60 persone ricoverate, 6 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare. Sono 1650 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3760 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.776 i guariti, +7 rispetto a ieri