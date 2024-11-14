PRIMO INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A PATERNÒ: IL PRESIDENTE TRIPOLI "È STATO UN MOMENTO EMOZIONANTE"

Paternò, 14 novembre – Si è tenuto oggi il primo insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), un progetto che vede protagonisti i giovani di Paternò in un’esperienza unica di partecipazione...

Paternò, 14 novembre – Si è tenuto oggi il primo insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), un progetto che vede protagonisti i giovani di Paternò in un’esperienza unica di partecipazione alla vita civica e politica della loro città. Hanno preso parte all’iniziativa gli studenti dell'Istituto Lombardo Radice-Virgilio, dell'Istituto G.B. Nicolosi, dell'Istituto Don Milani, dell'Istituto Guglielmo Marconi e dell'Istituto Mamma Provvidenza, ognuno portando il proprio contributo di idee e speranze per il futuro.

Organizzato dal Presidente del Consiglio, Marco Tripoli, con il pieno sostegno dell’amministrazione comunale e della quarta commissione consiliare per la pubblica istruzione guidata dal Presidente Rosanna Lauria, il CCR rappresenta un’occasione preziosa per i ragazzi. "È stato un momento emozionante", ha commentato Tripoli, "in cui ogni ragazzo ha potuto esprimere le proprie idee e criticità, dimostrando già una profonda comprensione del senso delle istituzioni e del civismo."

L’obiettivo di questo consiglio è quello di insegnare ai ragazzi il significato di “governare la cosa pubblica”, fornendo loro un primo assaggio di democrazia e di responsabilità verso la comunità. "Sono davvero felice di portare avanti questo progetto," ha continuato il Presidente Tripoli, "affinché ogni ragazzo possa apprendere il valore della cittadinanza attiva e della cura del bene comune."

Il prossimo appuntamento è fissato per il 26 novembre alle ore 10:00 presso la Biblioteca Comunale, dove si terrà l’elezione del Sindaco Metropolitano dei Ragazzi.

Un momento attesissimo che offrirà ai giovani l’opportunità di eleggere il loro rappresentante e di sperimentare in prima persona il processo democratico.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la formazione di una generazione consapevole e coinvolta nella gestione della propria città, e il suo successo è un segnale positivo per il futuro di Paternò.