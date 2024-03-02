PRIMO INTERVENTO DI CHIRURGIA ROBOTICA AL GARIBALDI DI CATANIA, A OPERARE SONO IL ROBOT E IL CHIRURGO COL JOYSTICK

E’ stato effettuato con il Robot Da Vinci all’ospedale Garibaldi di Catania il primo intervento di chirurgia robotica. L’intervento, della durata di circa due ore, è stato una prostatectomia radicale...

L’intervento, della durata di circa due ore, è stato una prostatectomia radicale robotica in un paziente di 60 anni affetto da tumore prostatico.

A compierlo è stata l’equipe urologica di Mario Falsaperla, direttore dell’unità operativa complessa di Urologia. Il robot è in grado di moltiplicare fino a dieci volte la normale visione dell’occhio umano e di utilizzare movimenti naturali simili a quelli delle mani e delle braccia dell’uomo.

Il robot Da Vinci è formato da una console chirurgica posizionata esternamente al campo sterile. attraverso la quale il chirurgo opera per mezzo di due manipolatori simili a un joystick e di pedali che guidano la strumentazione e osserva il campo operatorio tramite il monitor di un endoscopio 3D.

In sala tre monitor consentono, da ogni angolazione, di proiettare la visione ingrandita del campo operatorio. In console, il primo operatore è messo in condizioni di distinguere le strutture anatomiche più piccole, difficilmente visibili ad occhio nudo.

Dopo l’Urologia sarà la volta della Ginecologia, diretta dal Prof. Giuseppe Ettore, e della Chirurgia Generale Oncologica, diretta dal Prof. Luigi Piazza.