PRIMO “MEMORIAL DARIO & GIORGIO”, A UN ANNO DAI TRAGICI FATTI DI VIA GARIBALDI
Mercoledì 20 marzo 2019 ricorre il primo anniversario dei tragici eventi di via Garibaldi in cui hanno perso la vita i due Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania Dario Ambiamonte e Giorgi...
Mercoledì 20 marzo 2019 ricorre il primo anniversario dei tragici eventi di via Garibaldi in cui hanno perso la vita i due Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico.
Per ricordare e onorare la loro morte in questa data si sta organizzando il Torneo Regionale di Calcio a 7 dei Vigili del Fuoco della Sicilia intitolato, appunto, “Memorial Dario & Giorgio”, dove parteciperanno tutte le squadre rappresentanti dei 9 comandi dei Vigili del Fuoco della Sicilia.
Il memorial si svolgerà in un’unica giornata, dalle 10 alle 17, nella struttura sportiva “ I Campetti” di Aci Bonaccorsi, in via Bottazzi 15.
La manifestazione sportiva avrà anche lo scopo di selezionare, al termine del torneo, i migliori giocatori della regione Sicilia, che formeranno la squadra della rappresentativa Sicilia VVF che andrà a disputare il torneo nazionale che si svolgerà a Grosseto a fine maggio.