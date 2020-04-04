PRIMO MORTO A BIANCAVILLA DA COVID-19, IL SINDACO: "È UN MOMENTO TRISTE, DRAMMATICO"
E' deceduto uno dei cinque cittadini di Biancavilla infettati dal Coronavirus.La notizia l'ha ufficialmente resa pubblica il primo cittadino, Antonio Bonanno:La notizia è triste. Brutta. Drammatica, i...
E' deceduto uno dei cinque cittadini di Biancavilla infettati dal Coronavirus.
La notizia l'ha ufficialmente resa pubblica il primo cittadino, Antonio Bonanno:
La notizia è triste. Brutta. Drammatica, inizia così il post del Sindaco, a causa del virus, perdiamo un nostro concittadino di 59 anni che si trovava già in ospedale.
Trovo inutile aggiungere parole, se non quelle che sono profondamente addolorato.
Ma il mio dolore è nulla se paragonato a quello dei suoi cari.
Ci stringiamo, tutti, idealmente alla famiglia, conclude il Sindaco.