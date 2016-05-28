Primo posto assoluto per 20 alunni della Don Milani

I ragazzi hanno partecipato a "Vittoriniinmusica" con scuole di tutta la provincia di Catania

95047.it Venti alunni dell'istituto Don Milani, guidati dal professore Antonio Pulvirenti, si sono classificati - venerdì 27 maggio - primi assoluti al concorso per flauti e cori polifonici "Vittoriniinmusica". Il concorso provinciale ha visto la partecipazione di cinque scuole della provincia di Catania, si è svolto a San Pietro Clarenza per l'esibizione ed ha avuto come epilogo la premiazione al Polivalente di San Giovanni la Punta. I ragazzi paternesi si sono esibiti in una applaudita performance con una serie di brani musicali: Mascherina Mascherina, Il vino dei castelli, Yesterday e Habanera. La giuria presieduta dal Professor. Schembri è composta dai docenti Corsaro, Pavone e Sapienza, sotto la direzione artistica della Professoressa Moschetti. Così ha voluto attribuire un premio alla bravura di giovani talenti, alcuni dei quali reduci da un altro premio nazionale assegnato dal FAI. Non è superfluo rilevare come le nuove classi generazionali, ben spronate dal corpo docente, stiano contribuendo a promuovere l'immagine di una città come Paternò che proprio in questo momento ha bisogno di essere rilanciata anche da piccoli ma fulgidi esempi di attaccamento e di amore per la terra natia.