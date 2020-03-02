PRINCIPIO DI INCENDIO AD AUTOVETTURA SULLA SS121 INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO

Un principio di incendio si è verificato pochi minuti fa per cause ancora in corso di accertamento, ad un veicolo sulla strada statale 121, nei pressi del Ponte Graci in direzione CataniaUna Jeep ha i...

Un principio di incendio si è verificato pochi minuti fa per cause ancora in corso di accertamento, ad un veicolo sulla strada statale 121, nei pressi del Ponte Graci in direzione Catania

Una Jeep ha iniziato a fumare copiosamente dal vano motore, per fortuna l'autista è riuscito ad accorgesi in tempo e previdenzialmente a sostare l'auto a bordo della carreggiata.

La situazione è stata poi messa completamente sotto controllo dall'arrivo dei vigili del fuoco del Comando di Paternò

Al momento si segnalano rallentamenti in direzione Catania