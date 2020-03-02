95047

PRINCIPIO DI INCENDIO AD AUTOVETTURA SULLA SS121 INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO

02 marzo 2020 11:50
Un principio di incendio si è verificato pochi minuti fa per cause ancora in corso di accertamento, ad un veicolo sulla strada statale 121, nei pressi del Ponte Graci in direzione Catania

Una Jeep ha iniziato a fumare copiosamente dal vano motore, per fortuna l'autista è riuscito ad accorgesi in tempo e previdenzialmente  a sostare l'auto a bordo della carreggiata.

La situazione è stata poi messa completamente sotto controllo dall'arrivo dei vigili del fuoco del Comando di Paternò

Al momento si segnalano rallentamenti in direzione Catania

