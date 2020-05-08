PRIOLO, LEGA IL CANE ALL’AUTO E LO TRASCINA A TUTTA VELOCITÀ: L’ANIMALE RECUPERATO È MORTO IN CLINICA

Un pensionato di 69 anni è stato denunciato a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l'accusa di aver legato al paraurti posteriore della sua auto le zampe anteriori di un cane randagio con un...

Un pensionato di 69 anni è stato denunciato a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l'accusa di aver legato al paraurti posteriore della sua auto le zampe anteriori di un cane randagio con una corda e aver trascinato l'animale con la vettura in corsa.

Ad avvertire i militari è stato un giovane che faceva attività sportiva su una bicicletta da corsa e ha notato in una stradina di campagna l'auto che trascinava il cane.

Quest'ultimo, nonostante le immediate cure prestate dal personale veterinario, è deceduto. L'uomo è accusato di maltrattamenti sugli animali.

"Siamo inorriditi - affermano Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, e Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana - davanti a tanta crudeltà. È inaccettabile che simili episodi possano essere tollerati. Auspichiamo una intensificazione dei controlli sul territorio finalizzata a prevenire maltrattamenti degli animali e nuovi abbandoni di animali d'affezione. Ci costituiremo parte civile per assicurarci che questa vittima indifesa abbia giustizia". "Adesso basta, o con il rispetto per gli animali o contro" afferma Cristiano Ceriello, segretario del Partito Animalista Italiano. "Sono anni - aggiunge - che la politica promette di attuare vere pene per chi sevizia e uccide animali, ma questa valgono solo per le campagne elettorali". Il Partito Animalista ha sporto denuncia alla Procura di Siracusa.