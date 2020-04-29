PROBABILE NUOVO ESODO DAL NORD AL SUD: ESAURITI I POSTI SU TRENI E AEREI

Lunedì 4 maggio, come ampiamente annunciato, scatterà la fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus. Da quella data, si registrerà molto probabilmente un nuovo esodo da Nord a Sud, con moltissime...

Lunedì 4 maggio, come ampiamente annunciato, scatterà la fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus. Da quella data, si registrerà molto probabilmente un nuovo esodo da Nord a Sud, con moltissime persone che rientreranno a Napoli da Milano e dalla Lombardia, soprattutto con treni e aerei.

Del resto, nel nuovo DPCM del premier Giuseppe Conte, è scritto con chiarezza – al netto del divieto di spostarsi da una regione all’altra salvo che per comprovati motivi di lavoro o di salute – che “è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Come riporta “Il Mattino”, sono già pieni tutti i treni, per cui Trenitalia ha raddoppiato i viaggi delle Frecce. I posti ancora liberi sono pochissimi, anche perché – per rispettare le norme anti-covid – i convogli potranno essere occupati soltanto per la metà dei posti normalmente disponibili.

Il distanziamento sociale sarà garantito nell’acquisto a scacchiera dei biglietti: i sistemi di prenotazione sono stati tarati affinché ogni viaggiatore sia seduto a debita distanza dall’altro, e non sarà assolutamente consentito cambiare posto.

Niente da fare per quanto riguarda invece la compagnia ferroviaria Italo, che ha sospeso le corse da Napoli verso le regioni del Nord all’inizio dell’emergenza sanitaria e fino a data da destinarsi. Ci sono pochissimi posti disponibili anche per aerei e autobus. Inoltre, chi non è ancora riuscito ad acquistare un biglietto sarà pronto a tornare noleggiando un auto.

C’è dunque il rischio di una nuova ondata di casi di Coronavirus, proprio come accadde nei primi giorni di marzo, quando, appena saputa la notizia della chiusura della Lombardia, moltissime persone tornarono immediatamente in Sicilia.