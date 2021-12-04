PROBLEMI DI ACCESSO A FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP IN TUTTA ITALIA

Problemi di connessione per i principali social network. Molti utenti non riescono ad accedere a Facebook, Instagram e WahtsApp. Le difficoltà si stanno riscontrando non solo in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo

Diverse le segnalazioni raccolte dal sito Down detector da tutto le regioni dell'Italia.

Le tre applicazioni fanno parte dello stesso gruppo, quello di Facebook.

E su Twitter, l’unico social utilizzabile, gli hashtag #Facebookdown, #Whatsappdown e #Instagramdown sono subito diventati trending topic.