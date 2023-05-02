PROBLEMI PER ILIAD, ASSISTENZA AI CONSUMATORI DANNEGGIATI

Ancora disservizi telefonici. Dopo il caso Rabona, per il quale l’associazione Codici ha avviato un’azione per la richiesta di rimborso e risarcimento dei clienti danneggiati dall’impossibilità di inv...

Ancora disservizi telefonici. Dopo il caso Rabona, per il quale l’associazione Codici ha avviato un’azione per la richiesta di rimborso e risarcimento dei clienti danneggiati dall’impossibilità di inviare SMS e di navigare in internet, si registra in queste ore il down di Iliad.

“Dalle segnalazioni raccolte – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – diversi utenti stanno riscontrando problemi legati alle chiamate ed alla navigazione in internet. Stiamo monitorando la situazione, che sembrerebbe interessare diverse zone d’Italia, con un numero maggiore di casi nelle grandi città, da Roma a Napoli, passando per Milano e Torino.

Al momento non si registrano comunicazioni da parte di Iliad. Ci auguriamo che la società avvisi quanto prima gli utenti del problema che si è verificato e dei tempi previsti per il ritorno alla normalità. Dal canto nostro continueremo a verificare la situazione al fine di tutelare i consumatori”.

I clienti Iliad che stanno registrando problemi con chiamate e rete dati possono fare una segnalazione all'associazione Codici contattando il numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected]