PROCESSO PER CORRUZIONE, IL PM CHIEDE SETTE ANNI PER L’EX GOVERNATORE ROSARIO CROCETTA

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna di Rosario Crocetta, l’ex presidente della Regione siciliana, dell’armatore Ettore Morace e dell’ex collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro.

Per l’ex presidente della Regione sono stati sollecitati sette anni di carcere, mentre per Morace e Finocchiaro sei anni e sei mesi ciascuno. La Procura ha chiesto anche una multa di 400 mila euro per la compagnia marittima Liberty Lines.

Secondo l’accusa la Regione, col suo governatore dell’epoca, avrebbe “cucito” un bando su misura in cambio di tangenti, che avrebbe consentito alla compagnia Ustica Lines, poi diventata Liberty Lines, di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori.

Sempre con lo stesso fine sarebbe, poi, arrivata una proroga del servizio nel 2017 in cambio di un contributo elettorale di 5 mila euro con cui Morace finanziò il movimento politico dell’ex presidente della Regione “Riparte Sicilia”.

A ottobre sarà la volta dei legali delle difese, Vincenzo Lo Re, Giovanni Di Benedetto, Marcello Montalbano e Nunzio Rosso.