PROCURA CATANIA EMETTE 18 MISURE DI PREVENZIONE PER SOGGETTI RITENUTI PERICOLOSI: TRA LORO ANCHE APPARTENENTI A CLAN MAFIOSI CAPPELLO, LAUDANI E MAZZEI
Sono ben diciotto le misure di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. eseguite nell’ultimo mese dalla Questura ed emesse dal Tribunale di Catania-Sezione Misure di Prevenzione.Applicate a ...
Sono ben diciotto le misure di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. eseguite nell’ultimo mese dalla Questura ed emesse dal Tribunale di Catania-Sezione Misure di Prevenzione.
Applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, queste misure sono state richieste, in stretto coordinamento tra le Autorità proponenti, alcune dal Procuratore della Repubblica e altre dal Questore, a carico di soggetti per i quali è stata accertata dal Tribunale l’attuale pericolosità sociale, in quanto ritenuti gravemente indiziati di gravi reati, tra cui quelli di associazione mafiosa o aggravati dalla finalità o dal metodo mafioso, di traffico di sostanze stupefacenti, delitti contro la persona e il patrimonio.
Ai “nuovi” sorvegliati speciali, come previsto dal Codice Antimafia (D. Lgs. n.159/2011) sono stati invalidati i titoli per l’espatrio (carta d’identità, passaporto) e per la guida e sono stati imposti diversi obblighi tra cui:
• darsi alla ricerca di stabile lavoro, fissare la propria dimora, farla conoscere all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non allontanarsi senza preventivo avviso all’Autorità medesima;
• vivere onestamente, rispettare le leggi, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
• non rincasare oltre le ore 21.00 e non uscire di casa al mattino prima delle ore 06.00, senza comprovata necessità e comunque senza avere data tempestiva notizia al competente Ufficio di P.S.;
• non trattenersi abitualmente nei pubblici esercizi e non partecipare a pubbliche riunione;
• non detenere e non portare armi.
- TRECCARICHI SCAUZZO Goffredo Francesco di anni 36, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni;
- BONACCORSI Concetto di anni 36 (figlio dello storico boss mafioso BONACCORSI Ignazio) irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni;
- SCUDERI Luigi di anni 34, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni e 6 mesi;
- LIZZIO Massimiliano di anni 44, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 3 anni. I predetti sono stati ritenuti gravemente indiziati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inseriti nel sodalizio mafioso CAPPELLO-BONACCORSI, in particolare nell’articolazione denominata “Gruppo di San Giorgio” attivo nel settore del narcotraffico illecito di stupefacenti, di estorsioni ed altro, tutti tratti in arresto nell’ambito dell’operazione di Polizia eseguita nel giugno del 2020 dalla Squadra Mobile di Catania denominata “CAMALEONTE”.
- GANGEMI Emilio di anni 47, irrogata la Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso denominato CAPPELLO-BONACCORSI in qualità di partecipe ed esecutore delle direttive di Cappello, attivo nel settore del narcotraffico illecito di stupefacenti, reati contro il patrimonio (furto continuato e rapina in concorso) e reati in materia di armi. Tratto in arresto nell’ambito dell’operazione di Polizia eseguita nel febbraio del 2021 dalla Squadra Mobile di Catania denominata “MINE KRAFT”.
- PATANE’ Antonio di anni 62, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di 4 anni, poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso della famiglia LAUDANI, danneggiamento, rapina e omicidio continuato in concorso.
- SANGANI Oliviero di anni 65, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di 3 anni, poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al medesimo e operante nei comuni di Randazzo, Bronte e Maniace, reato in materia di armi, danneggiamento, reati contro il patrimonio (estorsione e ricettazione) e reati contro la persona (omicidio doloso plurimo).
- PELLEGRINO Gaetano di anni 45, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di 2 anni e 2 mesi poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso della famiglia MAZZEI finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (estorsioni, rapine, furto e ricettazione) e reati in materia di armi.I restanti 10 provvedimenti sono stati emessi nei confronti di soggetti appartenenti alla criminalità comune:
- ROMEO Giuseppe di anni 30, irrogata la Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per la durata di un anno e 6 mesi poiché ritenuto gravemente indiziato di reati contro il patrimonio (furto aggravato e ricettazione) e reati in materia di stupefacenti.
- PULVIRENTI Pietro di anni 24, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di 2 anni poiché ritenuto gravemente indiziato di far parte di associazione dedita al traffico di stupefacenti in qualità di “pusher” e reati contro il patrimonio (rapina).
- CANNAVO’ Francesco di anni 36, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per ulteriori un anno e 6 mesi poiché ritenuto gravemente indiziato di numerose rapine a mano armata, furti aggravati in abitazioni, tentati furti e altro.
- LIZZIO Cesare di anni 39, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni poiché ritenuto gravemente indiziato di numerosi reati in materia di stupefacenti. In particolare, in diverse circostanze, veniva tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti anche mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare.
- MUSUMECI Carmelo di anni 52, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni poiché ritenuto gravemente indiziato di numerose rapine aggravate perpetrate ai danni di esercizi commerciali quali: due supermercati di questo centro, un centro commerciale ubicato ad Aci castello, una Farmacia ubicata in questo centro, Supermercato MD ubicato a Catania, un negozio di telefonia ed un’altra Farmacia ubicate a Catania, un altro negozio di telefonica ed una Parafarmacia ubicate a Catania ed un altro Supermercato MD ubicato a Catania.
- RIZZO Francesco di anni 33, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per un anno poiché ritenuto gravemente indiziato di numerosi reati contro il patrimonio commessi ai danni di esercizi commerciali e privati cittadini. In particolare veniva tratto in arresto per aver tentato un furto ai danni di una turista, veniva sorpreso mentre tentava di rubare un’autovettura, veniva denunciato per furto di cavi elettrici ai danni delle FF.SS., nonché tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e altro.
- SICARI Sebastiano di anni 50, irrogato l’aggravamento della Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per un ulteriore anno poiché, nonostante Sorvegliato Speciale della P.S., continuava a delinquere rendendosi responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni della Misura di Prevenzione in corso, in particolare durante i controlli delle Forze dell’Ordine non veniva trovato nella propria abitazione.
- TRINGALE Orazio di anni 35, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per un ulteriore anno e 6 mesi poiché ritenuto gravemente indiziato di tentata rapina aggravata in concorso commessa ai danni di istituti di credito, nonché furto aggravato in concorso tentato e consumato, porto illegale di armi in concorso, lesioni personali, evasione dagli arresti domiciliari e ricettazione di un ciclomotore.
- CAPONETTO Francesco di anni 34, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata di 2 anni poiché ritenuto gravemente indiziato di numerosissimi reati contro il patrimonio quali furto, rapina tentata e consumata, ricettazione, truffa, violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di Prevenzione, evasione, reati in materia di stupefacenti e altro.
- FALSAPERLA Antonio di anni 27, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata di 2 anni, poiché ritenuto gravemente indiziato di numerosissimi reati contro il patrimonio quali furto, rapina tentata e consumata, evasione, furto e furto aggravato.