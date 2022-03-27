PROCURA CATANIA EMETTE 18 MISURE DI PREVENZIONE PER SOGGETTI RITENUTI PERICOLOSI: TRA LORO ANCHE APPARTENENTI A CLAN MAFIOSI CAPPELLO, LAUDANI E MAZZEI

Sono ben diciotto le misure di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. eseguite nell’ultimo mese dalla Questura ed emesse dal Tribunale di Catania-Sezione Misure di Prevenzione.Applicate a ...

Sono ben diciotto le misure di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. eseguite nell’ultimo mese dalla Questura ed emesse dal Tribunale di Catania-Sezione Misure di Prevenzione.

Applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, queste misure sono state richieste, in stretto coordinamento tra le Autorità proponenti, alcune dal Procuratore della Repubblica e altre dal Questore, a carico di soggetti per i quali è stata accertata dal Tribunale l’attuale pericolosità sociale, in quanto ritenuti gravemente indiziati di gravi reati, tra cui quelli di associazione mafiosa o aggravati dalla finalità o dal metodo mafioso, di traffico di sostanze stupefacenti, delitti contro la persona e il patrimonio.

Ai “nuovi” sorvegliati speciali, come previsto dal Codice Antimafia (D. Lgs. n.159/2011) sono stati invalidati i titoli per l’espatrio (carta d’identità, passaporto) e per la guida e sono stati imposti diversi obblighi tra cui:

• darsi alla ricerca di stabile lavoro, fissare la propria dimora, farla conoscere all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non allontanarsi senza preventivo avviso all’Autorità medesima;

• vivere onestamente, rispettare le leggi, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;

• non rincasare oltre le ore 21.00 e non uscire di casa al mattino prima delle ore 06.00, senza comprovata necessità e comunque senza avere data tempestiva notizia al competente Ufficio di P.S.;

• non trattenersi abitualmente nei pubblici esercizi e non partecipare a pubbliche riunione;

• non detenere e non portare armi.

TRECCARICHI SCAUZZO Goffredo Francesco di anni 36, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni; BONACCORSI Concetto di anni 36 (figlio dello storico boss mafioso BONACCORSI Ignazio) irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni; SCUDERI Luigi di anni 34, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni e 6 mesi; LIZZIO Massimiliano di anni 44, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 3 anni. I predetti sono stati ritenuti gravemente indiziati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inseriti nel sodalizio mafioso CAPPELLO-BONACCORSI, in particolare nell’articolazione denominata “Gruppo di San Giorgio” attivo nel settore del narcotraffico illecito di stupefacenti, di estorsioni ed altro, tutti tratti in arresto nell’ambito dell’operazione di Polizia eseguita nel giugno del 2020 dalla Squadra Mobile di Catania denominata “CAMALEONTE”. GANGEMI Emilio di anni 47, irrogata la Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per 2 anni poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso denominato CAPPELLO-BONACCORSI in qualità di partecipe ed esecutore delle direttive di Cappello, attivo nel settore del narcotraffico illecito di stupefacenti, reati contro il patrimonio (furto continuato e rapina in concorso) e reati in materia di armi. Tratto in arresto nell’ambito dell’operazione di Polizia eseguita nel febbraio del 2021 dalla Squadra Mobile di Catania denominata “MINE KRAFT”. PATANE’ Antonio di anni 62, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di 4 anni, poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso della famiglia LAUDANI, danneggiamento, rapina e omicidio continuato in concorso. SANGANI Oliviero di anni 65, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di 3 anni, poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al medesimo e operante nei comuni di Randazzo, Bronte e Maniace, reato in materia di armi, danneggiamento, reati contro il patrimonio (estorsione e ricettazione) e reati contro la persona (omicidio doloso plurimo). PELLEGRINO Gaetano di anni 45, irrogata la Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno per la durata complessiva di 2 anni e 2 mesi poiché ritenuto gravemente indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto organicamente inserito nel clan mafioso della famiglia MAZZEI finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (estorsioni, rapine, furto e ricettazione) e reati in materia di armi.I restanti 10 provvedimenti sono stati emessi nei confronti di soggetti appartenenti alla criminalità comune: