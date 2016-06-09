"Procura della Repubblica presso Tribunale": non apritela, è una falsa mail

L'allarme della Polizia Postale di Catania: "Tentano di rubare dati personali. Cestinatela e aggiornate l'antivirus

95047.it La Polizia Postale e delle Comunicazioni segnala che è in atto nuovo fenomeno di "phishing", ovvero tentativo per rubare dati personali o informazioni riservate come dati account, numeri di carte di credito, password o altro. L'ultimo scoperto è l'invio di e-mail aventi come falso mittente "Procura della Repubblica presso Tribunale", per la falsa notifica di un avviso di un procedimento penale a carico del destinatario per una serie di illeciti commessi. Nel messaggio viene invitato il destinatario a seguire un link per scaricare un documento informativo che in verità contiene un virus. "Il consiglio - afferma il dirigente del compartimento Polizia Postale Sicilia Orientale di Catania Marcello La Bella - è quello di tenere sempre aggiornato l'antivirus, non cliccare assolutamente sui link indicati o aprire i file "sospetti" e cestinare direttamente la mail senza aprirla".