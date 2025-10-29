“Progetto Case Sicure”: a Belpasso un evento dedicato alla prevenzione in casa

BELPASSO (Catania) – Venerdì 7 novembre alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale “Roberto Sava” di via Francesco Crispi 31, si terrà un incontro pubblico dedicato alla sicurezza domestica e al vo...

BELPASSO (Catania) – Venerdì 7 novembre alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale “Roberto Sava” di via Francesco Crispi 31, si terrà un incontro pubblico dedicato alla sicurezza domestica e al volontariato di ispirazione cristiana.

L’evento, intitolato “Progetto Case Sicure”, è promosso dal Gruppo Internazionale Vigili del Fuoco per Cristo, un’organizzazione con distretti attivi anche in Italia, impegnata da anni nel portare supporto, ascolto e testimonianza sia nell’ambito lavorativo che nella vita comunitaria.

Durante l’incontro verranno presentate slides e materiali informativi per sensibilizzare la cittadinanza – locale e non – sulle principali misure di prevenzione contro incidenti domestici e incendi in casa. L’obiettivo è fornire consigli pratici e accrescere la consapevolezza su comportamenti utili a tutelare la sicurezza delle famiglie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Belpasso e la Pro Loco cittadina.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.