PROMOZIONE, LA FINALE COPPA ITALIA: SARÀ REAL CITTA' DI PATERNO' VS CUS PALERMO
Grandissimo risultato per il Real Città di Paternò che dopo la vittoria nella gara d'andata contro il Città di Messina ed il pareggio d'ieri per 2 a 2 nel match di ritorno riesce ad ottenere il pass per la finale di Coppa Italia , contro il Cus Palermo, in programma a Belpasso, che regalerà la promozione in Eccellenza
Il tabellino
Città di Messina – Real Città di Paternò 2-2
Marcatori: 8′ Cardia (CdM), 24′ , 86′ Carbonaro (P), 91′ Arigò (CdM)
Città di Messina: Simoni, Balastro, Fragapane, Cardia, Cordima, Quintoni, Silvestri (82′ Spoto), Ginagò, Codagnone, Giove (76′ Arena), Amante (54′ Arigò). In panchina: Maisano, Sergi, La Rosa, Bombara. Allenatore: Santi Bellinvia
Real Città di Paternò: Cosentino, Lauria, Balsamo , Caruso, Campanella (14′ Daidone), D’Arrigo, Garrasi (72′ Sinatra), Minutola , Carbonaro (87′ Laudani), Piemonte, Nicotra. In panchina: Rosiglione, Conti, Magrì, Arciprete. Allenatore: Luigi La Rosa
Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale. Assistenti: Marta Di Franco e Francesco Paolo Caruso, entrambi di Palermo
Ammoniti: Cardia, Simoni, Codagnone, Cordima (CdM), Minutola, Daidone (P)
Recupero: 2′pt, 4′st
(FOTO PAGINA FACEBOOK)