PROMOZIONE, LA FINALE COPPA ITALIA: SARÀ REAL CITTA' DI PATERNO' VS CUS PALERMO

A cura di Redazione Redazione
04 maggio 2017 14:26
Sport
Grandissimo risultato per il Real Città di Paternò  che dopo la vittoria nella gara d'andata contro il Città di Messina ed il pareggio d'ieri per 2 a 2 nel match di ritorno riesce ad ottenere il pass per la finale di Coppa Italia , contro il Cus Palermo, in programma a Belpasso, che regalerà  la promozione in Eccellenza

Il tabellino

Città di Messina – Real Città di Paternò 2-2

Marcatori: 8′ Cardia (CdM), 24′ , 86′ Carbonaro (P), 91′ Arigò (CdM)

Città di Messina: Simoni, Balastro, Fragapane, Cardia, Cordima, Quintoni, Silvestri (82′ Spoto), Ginagò, Codagnone, Giove (76′ Arena), Amante (54′ Arigò). In panchina: Maisano, Sergi, La Rosa, Bombara. Allenatore: Santi Bellinvia

Real Città di Paternò: Cosentino, Lauria, Balsamo , Caruso, Campanella (14′ Daidone), D’Arrigo, Garrasi (72′ Sinatra), Minutola , Carbonaro (87′ Laudani), Piemonte, Nicotra. In panchina: Rosiglione, Conti, Magrì, Arciprete. Allenatore: Luigi La Rosa

Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale. Assistenti: Marta Di Franco e Francesco Paolo Caruso, entrambi di Palermo

Ammoniti: Cardia, Simoni, Codagnone, Cordima (CdM), Minutola, Daidone (P)

Recupero: 2′pt, 4′st

