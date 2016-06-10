Tutto pronto per il 2° Trofeo delle Salinelle

Domenica mattina si scende in pista "sul circuito" del sito naturalistico paternese: iscrizioni ancora aperte
95047.it Dopo la bella e fortunata kermesse celebratasi lo scorso anno lungo il circuito naturale del perimetro che costeggia le Salinelle,
torna domenica la gara ciclistica per amatori (e, dunque, aperta tutti previa iscrizione) intitolata proprio al sito naturalistico paternese. Anche per quest’anno l’Asd Bike Paternò non si è risparmiata proponendo un cartellone di tutto rispetto con tanto di premi per ogni primo classificato negli assoluti e in ogni categoria.C’è tempo fino alle ore 13 di domani (sabato) per iscriversi: partenza fissata per le ore 9 di domenica mattina.