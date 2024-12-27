PRONTO SOCCORSO "SAN MARCO" DI CATANIA, CODACONS: MANCANO I CUSCINI, USATI PANNOLINI AL LORO POSTO

Il Codacons denuncia un episodio di presunta malasanità segnalato il 25 dicembre da un cittadino, ma avvenuto un paio di giorni prima, nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco di Catania. Il cittad...

Il Codacons denuncia un episodio di presunta malasanità segnalato il 25 dicembre da un cittadino, ma avvenuto un paio di giorni prima, nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco di Catania. Il cittadino, costretto a recarsi presso la struttura sanitaria, ha inviato un messaggio WhatsApp al Codacons allegando due fotografie che documentano una situazione a dir poco surreale: un letto privo di cuscino, con una pila di pannolini a sostituirne la funzione.

“È inaccettabile che nel 2024 si verifichino ancora situazioni del genere all’interno di strutture sanitarie pubbliche, dove i pazienti dovrebbero ricevere cure dignitose e rispetto per la loro condizione di sofferenza,” dichiara Giovanni Petrone, Presidente Regionale del Codacons.

“Questa segnalazione non solo solleva dubbi sull’organizzazione e sull’efficienza dei servizi sanitari, ma getta luce su una realtà che necessita di interventi immediati e concreti.”

Il Codacons, naturalmente, si attiverà per contattare i responsabili dell’Ospedale San Marco al fine di verificare come sia potuto accadere un episodio simile. Sarà fondamentale accertare se si sia trattato di un problema momentaneo o se ci sia una reale carenza di cuscini e materiali essenziali all’interno della struttura.

Sarà inoltre verificata la veridicità della segnalazione del cittadino, con l’obiettivo di chiarire la situazione e garantire che episodi simili non si ripetano.

Il Codacons ha richiesto un accertamento presso l’Ospedale San Marco e presenterà una formale segnalazione alle autorità competenti per chiarire le responsabilità e garantire il rispetto dei diritti dei pazienti.

Si invita chiunque abbia vissuto situazioni analoghe a segnalarle inviando un messaggio WhatsApp al 3715201706 o un’e-mail a [email protected].

Il Codacons resta al fianco dei cittadini per tutelare i loro diritti e per denunciare episodi di malasanità.