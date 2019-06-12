PROPOSTA DI MATRIMONIO ALL'AEROPORTO DI CATANIA: MA STAVOLTA... LEI HA DETTO SÌ
Oggi all'aeroporto di Catania è arrivata un’altra proposta di matrimonio.
Ma stavolta, lei ha detto sì e i gestori dello scalo hanno postato l’immagine sul profilo Facebook dell’aeroporto.
Cristina e Roberto fanno tornare così il lieto fine alle storie d’amore all’aeroporto di Fontanarossa, considerato che l’ultima iniziativa di un aspirante sposo finì con la fuga della fidanzata e della mancata suocera con l’uomo che rimase col palloncino e l’anello in mano
https://www.facebook.com/aeroportodicatania/videos/2003469396460166/