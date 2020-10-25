PROROGATA ZONA ROSSA AL COMUNE GALATI MAMERTINO

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha prorogato la “Zona Rossa” istituita nel Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, con apposita Ordinanza Contingibile ed Urgente, vis...

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha prorogato la “Zona Rossa” istituita nel Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, con apposita Ordinanza Contingibile ed Urgente, visto il perdurare dello stato di criticità legato al Covid-19.

Il provvedimento, è stato adottato d'intesa con l'Assessore alla Salute Ruggero Razza, e resterà in vigore fino alle ore 24:00 di domenica 01 novembre 2020.

Restano in vigore tutte le restrizione pregresse che hanno istituito la zona rossa lo scorso 13 ottobre 2020.

Sono 150 gli attuali positivi a Galati Mamertino, come comunicato questo pomeriggio dal sindaco Baglio, ancora troppi per cancellare la zona rossa, secondo il governo regionale.