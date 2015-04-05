Prorogato il bando per il servizio civile dell'Uildm

Ecco cosa fare per partecipare

95047.it Scade il prossimo 23 aprile il Bando di partecipazione al Servizio civile dell'Uildm. Ecco tutti i termini:

CHE COS’È? La legge 64/01ha previsto l’istituzione del servizio civile nazionale. Il servizio civile nazionale è un'occasione concreta che si offre ai giovani, che hanno voglia di agire e di impegnarsi a favore degli altri, in un percorso di crescita formativa. La UILDM ha scelto di partecipare a questo nuovo modo di vivere l’impegno nella società civile da parte dei giovani. Il Progetto di impiego è collegato con tutte le attività ed i progetti della UILDM in quanto si pone con le sue attività a favore delle persone diversamente abili affette da distrofia muscolare o da altre patologie neuro-muscolari. In questa ottica il servizio civile è un’esperienza arricchente, stimolante e se fatta con umiltà può essere anche contagiosa. Ha lo scopo di avvicinare due mondi che apparentemente sono lontani a causa dei pregiudizi, delle paure o per mancanza di conoscenze.



CHI PUÒ SVOLGERE IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO? Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 anni e i 28 e 364 giorni di età.

QUANTO DURA? Il servizio civile volontario dura 12 mesi. L’impegno settimanale è di almeno 30 ore di servizio.

COSA VIENE OFFERTO ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI? Compenso di circa € 433,80 al mese (tassabili solo se nell’anno si superano, sommando gli altri redditi, € 7.500,00), copertura assicurativa,formazione generale secondo le indicazioni dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e specifica per l’ambito di impiego.

COME PARTECIPARE? Entro le ore 14:00 del 23 Aprile 2015 coloro che intendono presentare domanda di partecipazione al Progetto “Rispetto e Reciprocità nelle Relazioni" devono provvedere a consegnare la modulistica alla Sede UILDM Sezione di Catania. Scarica il bando 2015 e la modulistica per la presentazione della domanda dai siti www.uildmct.it e www.serviziocivile.it. Per informazioni contattare la Sezione: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 Tel. 095/852008 - Fax 095/850210 - Cell 338/5943915 E-mail: [email protected]