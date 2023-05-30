PROSEGUE L’ALLERTA GIALLA PER IL MALTEMPO PER LA GIORNATA DI DOMANI IN SICILIA
A cura di Redazione
30 maggio 2023 20:18
Il maltempo riprende la sua morsa in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.
In Sicilia è prevista allerta gialla.
Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, occidentali e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Le piogge interesseranno tutta la Sicilia.