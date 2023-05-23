PROSEGUONO I LAVORI SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ, LUNGHE CODE

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo nel pomeriggio di oggi, 23 Maggio 2023 la superstrada ss121.Stanno continuando, come ier...

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo nel pomeriggio di oggi, 23 Maggio 2023 la superstrada ss121.

Stanno continuando, come ieri, i lavori per l'asfalto e della messa in sicurezza del tratto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale.

Il tratto interessato oggi è tra lo svincolo Valcorrente e lo svincolo Palazzolo che creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia.

Al momento che scriviamo (ore 17.30) la coda è di circa 1 km