PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI, CORTEO DI TRATTORI IN VIAGGIO VERSO ROMA

Sono partiti alle 7 i trattori che si trovavano al presidio, organizzato da Riscatto agricolo, nei pressi del casello Valdichiana dell'A1, in un terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo) da dove, per sette giorni, i manifestanti hanno organizzato blocchi temporanei all'esterno dell'autostrada.

Il serpentone di circa 250 trattori - questo il numero dei mezzi dato dagli organizzatori - si è spostato verso la Cassia, via scelta per raggiungere Roma dove si aggregheranno al resto dei trattori provenienti da tutta Italia.

Le 17 l'ora prevista per l'arrivo. Il nuovo presidio sarà allestito in zona Nomentana.

"Porteremo la nostra protesta nella Capitale - ha detto uno dei portavoce, Salvatore Fais - andiamo avanti in attesa di risposte concrete". Alla partenza era presente un massiccio servizio d'ordine, con polizia, carabinieri, polizia municipale e uomini dell'Anas. L' atmosfera è rimasta tranquilla. Gli agricoltori hanno caricato sui trattori cibo e bevande e sono partiti verso Bettolle nel senese per imboccare la Cassia senza alcuna tensione. Nessun disagio per il traffico nella parte aretina.

I rallentamenti si verificheranno lungo il percorso della Cassia, che sarà comunque presidiato dalle forze dell'ordine. Il corteo sarà infatti accompagnato dagli agenti, in particolare dalla Digos.

"Attendiamo circa duemila trattori per la grande mobilitazione a Roma. Stasera, dopo un incontro in Questura, annunceremo la data". A dirlo Danilo Calvani, leader del 'Cra Agricoltori' che sta guidando la protesta. "Alcuni presidi si sono già formati: a Valmontone, Civitavecchia e Torrimpientra". E in merito agli agricoltori partiti stamattina dalla Valdichiana spiega: "E' un gruppo autonomo, Quando arriveranno a Roma, se vorranno, saremo pronti ad accoglierli".

A sud di Roma si prepara un quarto presidio probabilmente a Cecchina, oltre a quelli già attivi a Nord della città, a Valmontone, Torrimpietra e Civitavecchia.

La data della protesta a Roma, intanto, potrebbe arrivare prima del previsto perché l'appuntamento in questura con il Cra Agricoltori traditi, previsto inizialmente serata, è stato anticipato alle 14,00. Lo ha detto all'ANSA Danilo Calvani, leader del Cra.