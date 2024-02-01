95047

PROTESTA TRATTORI: COLONNA MEZZI SULLE MADONIE

Alcune centinaia di trattori e camion oggi hanno attraversato, partendo dal ponte di Resuttano (Caltanissetta), i comuni di Alimena, Bompietro e Petralia Soprana nelle Madonia, nell'ambito della prote...

01 febbraio 2024 19:13
News
Alcune centinaia di trattori e camion oggi hanno attraversato, partendo dal ponte di Resuttano (Caltanissetta), i comuni di Alimena, Bompietro e Petralia Soprana nelle Madonia, nell'ambito della protesta degli agricoltori sui rincari sulle materie prime e sul gasolio che non sono accompagnate da misure di sostegno per il loro lavoro e da un aumento dei prezzi di vendita.

Le proteste degli agricoltori del movimento "La Sicilia alza la voce" si svolgono con i trattori in diverse zone della Sicilia.

E dopo Castelvetrano, nel Trapanese la protesta degli agricoltori si trasferisce a Mazara del Vallo.

Stamattina hanno fatto ingresso nell'area del porto nuovo i trattori che aderiscono al movimento 'La Sicilia alza la voce'.

