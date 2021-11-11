PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA ARANCIONE NEL CATANESE E NEL MESSINESE
Dopo quello dell'Aeronautica Militate è stato emesso pochi minuti fa pure il bollettino da parte della Protezione Civile che prevede per la giornata di domani, 12 Novembre 2021 allerta arancione nel Messinese e in parte nel Catanese.
NEL DETTAGLIO:
MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:
Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale
Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.
BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE
E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 12 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.
Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 12 NOVEMBRE 2021:
PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA E PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.
SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 12 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE,
FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.